Gelijkspel voor SC Heerenveen na late goal VVV-Venlo

Na verliespartijen tegen PEC Zwolle en Roda JC speelde SC Heerenveen zaterdagavond in het Abe Lenstra Stadion gelijk tegen VVV-Venlo. De thuisclub was voornamelijk in de tweede helft de betere partij, maar de ploeg van trainer Jurgen Streppel slaagde er niet in om drie punten te pakken. Het werd 2-2.

Heerenveen had een slechte start in het Abe Lenstra Stadion, dat lang niet vol zat. Na tien minuten spelen, kwamen de Limburgers op voorsprong. Lennart Thy, spits van VVV-Venlo, profiteerde van het wegglijden van Kik Pierie en schoof de bal, via Daniel Høegh, achter Heerenveen-keeper Warner Hahn.

Henk Veerman slaagde er met een schot niet in om de gelijkmaker te scoren. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries deed dat halverwege de eerste helft wel. Hij kopte uit een vrije trap van aanvoerder Stijn Schaars de 1-1 op het scorebord. Daarna lijkt Heerenveen sterker, maar doelpunten leverde dat niet op.

Na de rust was Veerman wél succesvol. Met een typische 'spitsgoal' zette de Volendammer, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Reza Ghoochannejhad, Heerenveen op voorsprong. De assist kwam van de voet van Michel Vlap. Na de goal van Veerman kreeg Heerenveen kansen om de score uit te breiden.

Morten Thorsby was dichtbij, maar hij schoot over en het lukte Yuki Kobayashi ook niet om het net te vinden. Twintig minuten voor de tijd kwam Høegh twee keer dichtbij de 3-1, maar zijn kopbal werd tegengehouden en de rebound ging over.

SC Heerenveen - VVV-Venlo 2-2 (1-1). 10. Lennart Thy 0-1, 19. Denzel Dumfries 1-1, 49. Henk Veerman 2-1, 86. Ralf Seuntjens 2-2. Gele kaarten: Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Kik Pierie (SC Hearrenfean).

Opstelling SC Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt; Schaars (88. Næss), Vlap, Thorsby; Kobayashi, Veerman, Mihajlović (72. Van Amersfoort).