Ymkje Clevering is zaterdag nationaal én Europees kampioen indoorroeien geworden. Clevering was in haar woonplaats Amsterdam te sterk voor al haar concurrenten. De 23-jarige roeister, afkomstig van Haulerwijk, legde de twee kilometer die geroeid moesten worden het snelst af. Zij deed dat in zes minuten en vijftig seconden.