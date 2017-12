Kerstmannen en -vrouwen rennen door binnenstad Harlingen

Ho ho ho, de kerstman is weer in het land. Dat weten ze in Harlingen maar al te goed, want daar werd zaterdagmiddag in het centrum een Santa Run gehouden. Zo'n honderd mensen, verkleed als kerstman of -vrouw, renden en wandelden drie kilometer lang door de Harlinger binnenstad. Op toepasselijke wijze gaf burgemeester Roel Sluiter het startschot met een jinglebell.

De Santa Run werd georganiseerd door de Rotary Club van Harlingen. De opbrengst gaat naar twee goede doelen, namelijk de Nierstichting en de Babybank. Aansluitend op de Santa Run vond de traditionele Zoutsloter Kerstmarkt plaats.