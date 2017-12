ONS Sneek in tweede helft langs hekkensluiter Magreb'90

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag de competitiewedstrijd tegen de nummer laatst Magreb'90 gewonnen. Op het eigen Zuidersportpark was de ploeg van trainer Chris de Wagt met 3-0 te sterk voor de hekkensluiter in Utrecht.

In de eerste helft slaagden de Snekers er niet in om te scoren. Op slag van rust kregen de gasten een rode kaart en moesten zij met tien man verder.

Na de rust profiteerde ONS Sneek van de man-meer-situatie. Met een schitterend schot schoot Curty Gonzales de openingstreffer tegen de touwen. Tien minuten daarna was het opnieuw Gonzales die scoorde. Met een voorsprong van 2-0 kregen ook de Snekers een rode kaart. Serge Fatima mocht een kwartier voor de tijd douchen.

Lang duurde het niet dat beide ploegen even veel spelers op het veld hadden, want Anthony Berenstein van Magreb'90 was de derde speler die deze middag rood kreeg. In de slotfase zorgde ONS Sneek-speler Genridge Prijor nog voor de 3-0.

ONS Snits - Magreb'90 3-0 (0-0). 53. Curty Gonzales 1-0, 62. Gonzales 2-0, 85. Genridge Prijor 3-0. Reade kaarten: 44. Omar Boukhari (Magreb'90), 77. Serge Fatima (ONS Snits), 83. Anthony Berenstein (Magreb'90).