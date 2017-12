Darter Rick Hofstra snel uitgeschakeld op televisietoernooi

Darter Rick Hofstra uit Sneek is zaterdagmiddag uitgeschakeld op de Finder Darts Masters. In Egmond aan Zee verloor Hofstra ook zijn tweede poulewedstrijd. Ross Montgomery uit Schotland was met 5-3 te sterk. Omdat de Sneker darter vrijdagavond ook al verloor, zit het televisietoernooi er voor hem na de poulefase al op.

Danny Noppert uit Joure speelde zaterdagmiddag zijn eerste poulewedstrijd van de Finder Darts Masters. De 26-jarige darter won die partij vrij eenvoudig met 5-2 van Cameron Menzies. Zaterdagavond komt Noppert weer in actie op het podium. Dan strijdt hij tegen de Engelsman Conan Whitehead om een plaats in de kwartfinale van het toernooi.