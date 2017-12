Na een lange renovatie zijn dit weekend zowel de Penninga's Molen in Joure en de Skarrenmoune in Scharsterbrug heropend. De renovaties waren hard nodig, want sommige steunbalken waren aan het rotten.

Het onderhoud kostte veel geld. Vanaf 2018 wordt, zoals het nu lijkt, de subsidie verlaagd en dus er grote behoefte aan nieuwe donateurs.