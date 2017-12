Moniek Miedema met Friese jurken op modeshow in Amsterdam

Dat wij in Fryslân niet alleen prachtige modellen hebben, maar ook ontwerpers van wereldklasse, bewijst Moniek Miedema. Met haar merk Byoni vertegenwoordigt zij Fryslân dit weekeinde op de beurs Masters of LXRY in de Amsterdamse RAI.

In de eerste ronde van de modeshow zijn Miedema's jurken te zien met daarop de Friese vlag. Ook maakt Miedema couture jurken van yogamatjes en recyclebare houten pallets.

Wie zo'n bijzondere jurk wil, moet nog even geduld hebben. Op de beurs wordt niets verkocht. "Wij zijn hier om ons te presenteren als ontwerpers", vertelt Miedema. "Het is superleuk om hierbij te zijn en te proeven aan zoveel luxe."