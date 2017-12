Afgelopen week is historicus Ton Bijkerk uit Fochteloo overleden. Bijkerk is 86 jaar oud geworden. Hij was vooral bekend vanwege zijn kennis over de geschiedenis van de Olympische Spelen. Zijn onderzoeken hebben er onder andere voor gezorgd dat de historie van de Spelen letterlijk herschreven is.

In de officiële stukken stond bijvoorbeeld dat in 1920 bij het touwtrekken de zilveren medaille werd gewonnen door Amerika. Bijkerk ontdekte echter dat dit een sporter uit Leeuwarden was.