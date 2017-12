Weerman Jonkman: "Sneeuwpoppen maken op zondagochtend"

Er valt zondag zoveel sneeuw, dat er sneeuwpoppen gemaakt kunnen worden. Dat zegt weerman Jan Jonkman van Omrop Fryslân. Dat moet dan wel 's ochtendsvroeg gebeuren, zegt hij, want in de loop van de dag gaat de temperatuur weer omhoog. Dan valt er natte sneeuw of zelfs regenwater en dat zal voor een hoop overlast op de weg zorgen. "Het wordt een echte bende", zegt Jonkman.