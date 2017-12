Elfstedenbestuur wil finishboog in vorm van kruisje

De Friese Elfstedenvereniging wil in 2018 een grote boog plaatsen over de Bonkefeart, op de plaats van de finish van de Elfstedentocht. Dat heeft het bestuur zaterdagmiddag bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering in Leeuwarden. De boog heeft de vorm van een Elfstedenkruisje. De Vereniging De Friesche Elf Steden moet er nog wel een vergunning voor krijgen.

Bij een volgende Elfstedentocht krijgt de winnares bij de dames een extra prijs. Het gaat om een zilveren armband van de eerste vrouw die de tocht uitreed: Janne Rinske van der Weg, in 1917. Haar nabestaanden hebben de zilveren armband beschikbaar gesteld.