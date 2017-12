Fruitbomen moeten insecten naar Terherne lokken

Het dorp een stukje groener maken, de biodiversiteit vergroten en hopelijk het aantal insecten weer iets opkrikken. Dat is de insteek van de werkgroep fruitbomen en bijenweide in Terherne. Op initiatief van imker Ton van Gastel en hovenier Ton van Gastel zijn zaterdag zestig fruitbomen geplant op diverse locaties in het dorp.

De eerste boom werd geplant door wethouder Durk Durksz van de gemeente De Fryske Marren. Daarna maakt een groep vrijwilligers het karwei af. De werkgroep heeft ook nog ideeën om in het voorjaar een bijenweide aan te leggen, maar die plannen zijn nog niet rond.