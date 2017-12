Nieuwe aanpak criminele netwerken Noord-Nederland

De politie van Noord-Nederland heeft 'goud in handen' met een nieuwe methode om criminele netwerken in kaart te brengen. Dat zegt politiechef Max Daniel. Door gegevens van meer dan duizend criminelen aan elkaar te koppelen, krijgt de politie zicht op de wijze waarop ze samenwerken. Daardoor kon de politie de afgelopen twee weken drugslaboratoria oprollen in onder andere Haulerwijk en Herbaijum. De politie van Noord-Nederland wil deze methode nu internationaal uitvouwen.