Familie vermiste Remon zoekt meisje dat hem de weg wees

De familie van de vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen is op zoek naar een meisje dat hij in de nacht van zijn verdwijning is tegengekomen in Leeuwarden. De moeder van Remon, Ansje Dijkstra, doet die oproep op Facebook. Op camerabeelden heeft de familie gezien dat Remon meeloopt met een groepje van vier of vijf personen vanaf de C&A op de Nieuwestad tot aan de Oude Doelesteeg. Op de hoek aangekomen, wijst een blond meisje uit dit groepje naar de andere kant van de Nieuwestad. Remon loopt daarna snel die kant op.

"Wie kan ons hier meer over vertellen... waarheen wees zij? Wie herkent zich in dit verhaal...", schrijft de moeder van Remon in het bericht dat intussen bijna 6000 keer is gedeeld. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie of bellen naar 06-50251152.

Sinds donderdag 30 november is er niets meer vernomen van de 19-jierrige Remon Bruinsma. Hij is het laatst gezien toen hij op stap was in de binnenstad van Leeuwarden. Zoekacties van de politie en vrijwilligers hebben tot nu toe niets opgeleverd. Ook zaterdag wordt weer naar de Remon gezocht.