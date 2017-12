Kaartverkoop eendaagse Slachtemarathon 'gaat rustig door'

De kaartverkoop voor de eendaagse Slachtemarathon van volgend jaar is zaterdagmorgen vroeg van start gegaan. Om zes uur zat de organisatie klaar voor de vrienden van de Slachte die een kaart willen bestellen. Volgens woordvoerder Immie Jonkman van d organisatie gaat de kaartverkoop 'rustig door'. Eigenlijk was het de bedoeling om voor de editie van 2018 alleen kaarten te verkopen voor een dubbele marathon, verdeeld over twee dagen. Omdat het aantal aanmeldingen niet voldeed aan de verwachtingen, is dat aangepast.

De Slachte over twee dagen blijft. Mensen die willen omboeken naar de eendaagse variant, kunnen dat ook doen, maar er is bijna niemand die gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid, zegt Jonkman. "Je ziet toch dat mensen inzetten op die twee dagen. En die mensen nodigen nu anderen uit om één dag met hen mee te lopen. Hoe mooi is dat?"

De Slachtemaraton is op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2018. De eerste dag gaat de route naar Wommels. De tweede dag is de start bij Kûbaard.