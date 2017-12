Leenstra pakt zilver met damesachtervolginsploeg

De Nederlandse damesachtervolgingsploeg heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City zilver gepakt. Door de tweede plaats is de damesploeg nu zeker van de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Het gelegenheidstrio, met daarin Marrit Leenstra als enige Friezinne en verder Melissa Wijfje en Lotte van Beek, reed met 2.55,57 een nationaal record. Japan won en verbeterde hun wereldrecord van vorige week met meer dan drie seconden: 2.50,87. Duitsland werd derde. Voor Marrit Leenstra is het niet haar eerste Nederlandse record van dit seizoen, want vorige week verbeterde ze al het nationale record op de 1.500 meter.

De mannenploeg eindigde achterin. Ook daar was het een gelegenheidstrio, omdat de vaste rijders er niet bij zijn in Salt Lake City. Bob de Vries uit Haule reed met Marcel Bosker en Simon Schouten een tijd van 3.42,46. Daarmee werden ze uiteindelijk tiende. Canada won in 3.36,44. De Nederlandse mannenploeg was al zeker van de Olympische Spelen.