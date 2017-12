Bij de Familie van der Weijstraat in Leeuwarden is vrijdagavond een auto volledig uitgebrand. Het vuur ontstond naar alle waarschijnlijkheid onder de motorkap, daar sloegen de vlammen uit. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur toen vlug onder controle.

Wat precies de oorzaak is geweest van de brand, is niet bekend.