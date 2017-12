Avanti wint in spectaculaire derby van Drachtster Boys

De Friese zaalvoetbalderby is prooi geworden voor de dames van Avanti. De ploeg uit Stiens versloeg thuis de Drachtster Boys met 4-3 na een spectaculaire wedstrijd.

Marian Meijer zette de Drachtsters in de eerste helft op 0-1, Si Shut Hau maakte gelijk.

Het spektakel kwam na rust. Anita Vellema maakte de 1-2, maar na veel kansen aan beide kanten kwam Avanti toch weer op gelijke hoogte. Kim Poepjes mistte een strafschop, Astrid Kars scoorde echter uit de rebound.

In de laatste paar minuten kwam Drachtster Boys voor de derde keer op voorsprong. Brenda Bekkema maakte de 2-3. Si Shut Hau maakte daarna meteen weer gelijk en Kim Poepjes zette Avanti een minuut later zelfs op voorsprong. De ploeg van trainer Jos Alkema - die eerder actief was bij Drachtster Boys - gaf de voorsprong niet uit handen.