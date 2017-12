Op De Markt in Dokkum wordt gegraven voor de ontwikkeling van een Abdijhof met ijsfontein. Een mooi moment voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om ook te graven naar de oude terp die onder De Markt ligt. Lange pijpen moeten meters diep de bodem in op zoek naar informatie. Het zou zomaar kunnen zijn dat de opgezogen aarde in deze buizen nieuwe inzichten op de geschiedenis van de stad geeft.