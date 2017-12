Janine Smit uit Heerenveen is vrijdag hard gevallen op de 500 meter schaatsen bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. Smit moest in de eerste rit rijden tegen de Canadese Kaylin Irvine, maar ging in de laatste bocht onderuit. Ze raakte daarbij geblesseerd aan de knie.

De Japanse Nao Kodaira won weer. Zij reed haar 500 meter in 36,50 en dat is de tweede tijd ooit.