Rick Hofstra verliest eerste partij op Finder Darts Masters

Darter Rick Hofstra is er vrijdagavond niet in geslaagd zijn eerste televisiewedstrijd na bijna drie jaar afwezigheid te winnen. De man uit Sneek verloor in Egmond aan Zee met 5-2 van Engelsman Scott Mitchell, in 2015 nog winnaar van de prestigieuze Lakeside. De wedstrijd werd gespeeld op de Finder Darts Masters. Dat is het enige officiële televisietoernooi op het gebied van darten in Nederland. Hofstra kwam moeilijk op gang, maar bleef door twee finishes nog in de wedstrijd. Na een tussenstand van 2-2 ging tegenstander Mitchell toch met een ruime overwinning van het podium.

Omdat de eerste wedstrijden van de Finder Darts Masters in poules worden gespeeld, komt Hofstra zaterdagmiddag weer in actie in Egmond aan Zee. Dan speelt hij tegen Ross Montgomery uit Schotland. Ook Danny Noppert uit Joure doet dit weekend mee op het televisietoernooi. Hij begint zaterdagmiddag tegen Cameron Menzies en neemt het 's avonds op tegen Conan Whitehead.