Half jaar jeugddetentie geëist tegen Oosterwolder

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een half jaar jeugddetentie geëist tegen een 21-jarige inwoner van Oosterwolde. Die zou in de zomer van 2015 een 13-jarig meisje hebben verkracht.

De man uit Oosterwolde ontkent dat hij dat heeft gedaan. Volgens hem hadden samen afgesproken en heeft hij het meisje toen alleen met zijn handen aangeraakt. De Officier van Justitie ging daar niet in mee en zei dat er sprake was van dwang en een groot verschil in leeftijd.

Op verzoek van de reclassering paste ze bij de eis wel het jeugdstrafrecht toe, omdat de Officier van Justitie vindt dat de jongen in denken en doen jonger is dan zijn echte leeftijd. De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.