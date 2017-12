Gladheid op de weg zorgt voor ongelukken

De gladheid op de weg heeft vrijdag overal in de provincie voor ongelukken gezorgd. Zo raakte bij Bitgummole een auto van de weg en in het water. Ook bij Marsum ging het mis, daar botste een vrachtwagen achterop een auto. Op de Harlingerstraatweg bij Leeuwarden klapte een auto in een scherpe bocht tegen de vangrail. Of er bij de ongelukken ook mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend.

Vanwege de gladheid heeft het KNMI voor vrijdag en zaterdag nog steeds code geel afgekondigd. Automobilisten moeten rekening houden met gladde wegen als gevolg van hagel- en sneeuwbuien. Omdat de temperatuur dichtbij het vriespunt zit, moeten bestuurders ook bedachtzaam zijn op ijzel.