Pluimveesector geschrokken van nieuw geval vogelgriep

De pluimveesector is geschrokken van weer een geval van vogelgriep, vrijdag in Biddinghuizen. Daar is een bedrijf dat vleeseenden fokt getroffen door een erg besmettelijke vorm van de vogelgriep.

In Fryslân is niet direct gevaar, maar omdat het naar alle gedachten om een besmetting door wilde vogels gaat, moet ook hier de boel op slot. Commerciële bedrijven moeten ophokken, hobbyhouders en kinderboerderijen moeten hun pluimvee afschermen, zodat ze niet in contact komen met watervogels.

De ophokplicht heeft grote gevolgen, zegt Piet Faber van landbouworganisatie LTO: "Het is ernstig voor de sector, want het is het zoveelste geval." Het raakt volgens Faber met name de export van broedeieren. "Bedrijven die dat doen, daar zijn er ook een paar van in Fryslân. Die zien de export teruglopen. Dat is een dikke economische strop."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft alle waterschappen opgeroepen om te melden als ze onder verdachte omstandigheden dode vogels vinden.