Drankrijder die bedreigde en sloeg krijgt werkstraf

Een 27-jarige man uit Appelscha is vrijdagmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren, waarvan 60 voorwaardelijk. De man kreeg die straf omdat hij in mei dit jaar met veel te veel drank op achter het stuur zat. Ook bedreigde hij zijn buren en gaf hij zijn buurman een klap.

De man uit Appelscha had eerder die dag een festival in Assen bezocht en kreeg onderweg naar huis een klapband. De man, die drie keer zoveel had gedronken als toegestaan, besloot door te rijden op de velg. De buren van de man schrokken van het lawaai toen de man thuiskwam. Toen ze er wat van zeiden, werd de man agressief.

Naast zijn werkstraf ondergaat de man op dit moment een behandeltraject. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging, voor zes maanden.