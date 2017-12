VIDEO: In gesprek met Hulshoff en Bruin

Sipke Hulshoff heeft nog steeds wel eens contact met Marinus Dijkhuizen. Dijkhuizen werd eind november ontslagen als hoofdtrainer bij Sportclub Cambuur. "Hij heeft het er wel moeilijk mee,", volgens Hulshoff, "want het is ook zijn club." In Fryslân Hjoed praten we met interim-trainers Hulshoff en Jan Bruin over het ontslag van Dijkhuizen.

En wie moet de nieuwe trainer worden? Fred Grim? Peter Hyballa? Henk Herder? Of Hulshoff zelf misschien? "Ik ben er absoluut wel klaar voor, maar ik weet niet of dit wel het moment is om in te stappen."

Bekijk hier de volledige uitzending van Fryslân Hjoed.