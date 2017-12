Hardegarijper wil sloot van gemeente tegen wateroverlast

De gemeente Tytsjerksteradiel moet regelen dat een inwoner van Hurdegaryp geen wateroverlast krijgt als er nieuwe huizen naast zijn erf worden gebouwd. Dat eiste de man vrijdag bij de Raad van State.

De man is bang dat zijn nieuwe buren hun tuinen bestraten, zodat regenwater dan naar zijn erf stroomt. Zijn erf ligt lager. Hij wil dat er een sloot komt waar het water heen kan, maar de gemeente ziet meer in een drainagebuis. Dat kan niet, volgens de man uit Hurdegaryp, want er zitten boomwortels in de weg. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.