Heerenveen mist Ødegaard tegen VVV

Heerenveenspeler Marting Ødegaard is er zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo niet bij. De aanvaller is ziek en is een paar dagen naar Noorwegen. Vorige week tegen Roda JC kon hij door een enkelblessure ook al niet meedoen. Zijn vervanger is Morten Thorsby. Henk Veerman staat weer in de spits. Naast Ødegaard is ook Arber Zeneli nog steeds geblesseerd.

Sportclub Heerenveen verloor van de laatste acht wedstrijden zes keer. Streppel: "Maar je moet ook kijken naar de wedstrijden op zich. Veel wedstrijden hadden we moeten of in ieder geval kunnen winnen."

Opstelling: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt; Schaars, Kobayashi, Thorsby; Vlap, Veerman, Mihajlović