Politie zoekt met helikopter naar vermiste Remon

Met man en macht is de politie van Leeuwarden ook vrijdag weer op zoek naar Remon Bruinsma. Met een politiehelikopter is boven het spoor van Leeuwarden tot station De Westereen naar de jongen gezocht. Dat heeft niets opgeleverd. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat Bruinsma niet meer leeft, maar het kan ook zo zijn dat hij nog wel in leven is, zegt een woordvoerder.

Er is al een week lang niets meer vernomen van de sinds donderdag 19-jarige Remon Bruinsma uit De Westereen. Hij is voor het laatst gezien toen hij op stap was in de binnenstad van Leeuwarden.

Tot en met donderdag is er met boten, duikers en sonar naar hem gezocht. Vrijdag waren er geen boten betrokken bij de zoektocht. De politie meldt dat ze van moment tot moment bekijken hoe de beschikbare middelen ingezet moeten worden.

De politie krijgt nog iedere dag tips in de vermissingszaak en waardeert dat erg.

