Verdachte (14) drama Katlijk volgende week voor rechter

De jongen van 14 uit Katlijk die ervan wordt verdacht zijn vader en moeder om het leven te hebben gebracht, moet volgende week donderdag voor de rechter komen. Het gaat om een pro-formazitting, de zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Jos Verdonk en Margreet Andriol werden eind september dood gevonden in hun huis aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Diezelfde dag nog werd de jongste zoon van het echtpaar aangehouden als verdachte. Omdat hij minderjarig was, wordt de pro-formazitting achter gesloten deuren behandeld.