Augustinusgaaster krijgt werkstraf voor slaan met bierfles

Een man uit Augustinusga heeft een werkstraf van 60 uur gekregen, omdat hij afgelopen zomer een andere man met een bierfles op zijn hoofd heeft geslagen. Dat was bij de dragraces in Drachten. De man had staan plassen op een plek waar dat niet mocht en werd daar op aangesproken door een vrouw. Haar man bemoeide zich er ook mee en hij kreeg toen een klap met het bierflesje op zijn hoofd.

De verdachte zegt dat het slachtoffer hem bij de keel heeft gepakt, maar er is niemand die dat heeft gezien. Naast de werkstraf moet de man het slachtoffer dik 900 euro schadevergoeding betalen.