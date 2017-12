Het vernieuwde stationsgebied in Leeuwarden wordt maandag over een week geopend. Er is twee jaar aan gewerkt. Het stationsgebouw zelf heeft een metamorfose gekregen en er is een nieuwe fietsenstalling gekomen, waar op termijn plek is voor drieduizend fietsen.

Het terrein voor het station is helemaal heringericht met nieuwe beplanting en bankjes. Daar komt volgende week ook de fontein te staan die Leeuwarden krijgt in het kader van Culturele Hoofdstad, vanwege het Eleven Fountainsproject.