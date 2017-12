Straatprijs loterij valt in Dronryp

De straatprijs van de Nationale Postcode Loterij is vrijdag in Fryslân gevallen. Bewoners van de Pieter Sipmastrjitte in Dronryp zijn de gelukkigen. Gaston was in de straat om 87.500 euro uit te delen. Op vier adressen wordt meegespeeld in de loterij. Drie winnaars wonnen elk 25.000 euro. Daarnaast was er voor een van deze winnaars een nieuwe auto. Op het vierde adres is een cheque van 12.500 euro uitgereikt.

De auto van de Nationale Postcode Loterij werd ook in Franeker gespot, maar volgens de organisatie is daar geen prijs gevallen.