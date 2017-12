Makkum krijgt volgend jaar een nieuwe pinautomaat

De pinautomaat in het centrum van Makkum is in oktober weggehaald, na twee mislukte plofkraken in Haulerwijk en Bakkeveen. Maar er is nu een oplossing. "We hebben vanochtend een hartstikke mooi overleg gehad met de Rabobank, gemeente Súdwest-Fryslân, ondernemersvereniging Makkum en Plaatselijk Belang Makkum, waarbij we alle opties hebben bekeken en is besloten dat de nieuwe pinautomaat in de haven van Makkum komt", zegt Martin de Jong van Plaatselijk Belang Makkum.

Kleurrijke stalen kubus

Het nieuwe plan laat nog even op zich wachten. De pinautomaat komt op grond van Wetterskip Fryslân en zij moeten daar nog akkoord mee gaan. De gemeente zal binnenkort met Wetterskip Fryslân om tafel. De pinautomaat in de haven kan pas na 1 april worden gerealiseerd, omdat de zeedijk tot die tijd te maken heeft met een stormseizoen, waardoor er niet op die grond mag worden gebouwd. De pinautomaat zal in een stalen kubus worden geplaatst. De kubus zal een kleur krijgen en worden bestickerd met oude printjes van Makkum zodat het past bij de omgeving.

Tijdelijke oplossing

Volgens Martin de Jong wordt er tot de nieuwe automaat er is, nagedacht over een tijdelijke oplossing. "We willen graag dat mensen niet alleen in de Jumbo, maar ook in het centrum kunnen pinnen. Er wordt nu uitgezocht of er een tijdelijke automaat van de Rabobank kan worden geplaatst in fietsenwinkel Rinia Fietsen." De AED die in het gebouw van de pinautomaat hangt, zal worden verplaatst naar de portiek van de bibliotheek tegenover de oude automaat.