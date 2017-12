De politie heeft de man gevonden die was weggelopen uit ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Er werd vrijdagmiddag een Burgernetmelding uitgegeven om hem te vinden. Het gaat om een man van 40 tot 45 jaar oud in een zwart-geel trainingspak en met een stoppelbaardje. De man werd voor het laatst gezien in de buurt van het houten bruggetje naast het tankstation bij het ziekenhuis. Het is niet bekend waar hij uiteindelijk is gevonden.

Volgens de politie heeft de man medische hulp nodig.