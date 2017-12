Wordt ganzeneieren zoeken het nieuwe kievitseieren zoeken?

Nu het zoeken naar kievitseieren door strengere regels steeds moeilijker wordt, moet er in de toekomst mogelijk worden gezocht naar ganzeneieren. Vanuit Vogelwacht Ureterp komt de oproep om het zoeken naar ganzeneieren vrij te geven. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, zeggen ze. Fryslân pakt voor een deel het overschot aan ganzen aan en er komt geld vrij voor het behoud van weidevogels.

De provincie worstelt al tijden met te veel ganzen in Fryslân. Provinciale Staten heeft besloten dat er in 2018 200.000 ganzen mogen worden afgeschoten in plaats van 85.000. Het is een van de maatregelen om de schade voor boeren op het land met 5 tot 10 procent terug te brengen.

Voorzitter Rendert Algra van de BFVW, de Bond van Friese Vogelwacht stelt dat er momenteel te veel predatoren zijn en dat de natuur niet in balans is.