SWF biedt excuus aan voor verwijderen riet in Koudum

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft excuses aangeboden aan Romke Kroondijk uit Koudum voor het afsnijden van een rietveldje bij zijn huis. Volgens de gemeente was er in het Morra-plan in Koudum gemaaid na eerdere klachten van bewoners. De gemeente koos er daarom voor om alles weg te halen. Daarbij dus ook per ongeluk de rietkraag op het erf van Kroondijk.

Hij was er niet blij mee en trok boos aan de bel bij de gemeente. Súdwest-Fryslân heeft toegezegd dat ze het stuk rietkraag voortaan buiten het maaiprogramma zullen laten.