Friese Boys 'bedankt' gemeente voor vernielen voetbalveld

De voetballers van Friese Boys in Kollumerzwaag zijn slecht te spreken over de werkzaamheden aan hun trainingsveld door de gemeente Kollumerland. Door het zogenaamde slepen op het drassige veld is dit nog slechter geworden dat het al was. "Gemeente bedankt. Wie gaat op een drassig veld slepen?" vraagt de club zich af op Facebook. Bij het bericht is een foto te zien van het vernielde veld.

De club gaat er nu vanuit dat ze op korte termijn een kunstgrasveld krijgen. Volgens Friese Boys hebben andere clubs binnen de fusiegemeente al zo'n kunstgrasveld en kunnen zij niet achterblijven. "Wij zijn dan verlost van alle ellende."