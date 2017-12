Michel Vlap blijft langer bij Sportclub Heerenveen. De 20-jarige middenvelder staat in de belangstelling van meerdere clubs, maar ondertekent vrijdagmiddag een nieuw meerderjarig contract bij Heerenveen.

Vlap debuteerde vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dit seizoen begon hij als wisselspeler, maar sinds een maand is Vlap een vaste waarde in de basis. Hij scoorde vorige maand in de competitiewedstrijden tegen Twente en Zwolle.