Nieuwe gidsen gezocht voor Waddencentrum Afsluitdijk

It Fryske Gea is druk op zoek naar gidsen voor het nieuwe Waddencentrum op de Afsluitdijk. Het Waddencentrum moet in maart volgend jaar officieel open gaan. Verwacht wordt dat er jaarlijks tussen de zeventig- en honderdduizend mensen het centrum zullen bezoeken. Om al die kinderen en volwassen te kunnen rondleiden, zijn er nieuwe gidsen nodig.

Het Waddencentrum komt met een educatief schoolprogramma voor kinderen tussen de tien en twaalf jaar. Onder begeleiding van een gids kunnen zij straks vanuit het bezoekerscentrum naar de vismigratierivier toe. Kinderen worden door de gidsen bijgepraat over de vissen in zoet en zout water en over de natuur in het algemeen.

Mensen die interesse hebben, kunnen zich melden bij It Fryske Gea. Na een gesprek krijgen ze dan een opleiding, waarna ze als vrijwillige gids aan de slag kunnen. Vanaf maart 2018 moeten de eerste rondleidingen bij het Waddencentrum op de Afsluitdijk worden gehouden.