Jan Ras (18) tekent contract bij SC Heerenveen

Middenvelder Jan Ras heeft donderdagmiddag een contract getekend bij SC Heerenveen. De 18-jarige voetballer komt uit de jeugdopleiding van de Feansters en tekent een contract tot 2020. Ras speelde eerder al bij Jong SC Heerenveen en scoorde kortgeleden nog in een oefenduel met VV Buitenpost. Zowel de 18-jarige middenvelder als technische manager Gerry Hamstra zijn blij met het ondertekenen van het contract.

''Ik ben blij dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt door middel van dit contract'', zegt Jan Ras. ''Mijn doel is om zo snel mogelijk het eerste elftal te halen.'' Technisch manager Gerry Hamstra: ''We zijn blij dat we Jan door middel van een tweeënhalf jarig contract aan ons kunnen verbinden. Het is mooi dat we met Jan weer een jeugdspeler hebben die de vervolgstap maakt naar het seniorenvoetbal.''