Bobteam houdt hoop op Spelen, maar "het wordt heel lastig"

De Friese bobsleeërs hebben nog vier wereldbekerwedstrijden om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dennis Veenker, Jeroen Piek en de rest van de Nederlandse ploeg zullen aan de bak moeten, want de achttiende plek waar ze nu op staan is niet genoeg. Ze moeten met de viermansbob namelijk bij de eerste twaalf eindigen in het algemeen klassement. Komend weekend is de eerste mogelijkheid om te stijgen op de ranglijst: bij de wereldbeker in het Duitse Winterberg.

De bobsleeërs kunnen in de aanloop naar de wedstrijd op één dag maximaal twee afdalingen maken tijdens de training. Dat hebben ze woensdag en donderdag ook gedaan. "Vrijdag is een rustdag. Dan schuren we de ijzers en bereiden we ons voor op de wedstrijd", vertelt Piek. Zaterdag is de wedstrijd van de tweemansbob, zondag is de viermansbob. Piek: "Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn."

Korte voorbereiding

De achttiende plek in het klassement is misschien een beetje teleurstellend, een verrassing is het ook weer niet. Waar andere bobs al jarenlang met de voorbereiding bezig zijn, is de Nederlandse ploeg pas sinds september samen bezig. "Wat dat betreft gaat het al ontzettend goed, als je naar de voorbereiding kijkt. Het wordt lastig, maar dat hebben we van tevoren ook al gezegd." Er is pas sinds september een sponsor, waardoor de ploeg ook financiële ondersteuning krijgt. Dat heeft een positieve invloed op de prestaties.

Het halen van de Olympische Spelen lijkt nog erg lastig te worden. "Misschien is het wel een brug te ver. Het wordt heel lastig, want het veld is megasterk. Maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar, we moeten zorgen dat we mee kunnen komen", vertelt Veenker. Hij moet genoegen nemen met een plekje als reserve en dus komt de Damwâldster niet veel in actie. Donderdag en vrijdag wel, omdat ploeggenoot Bror van der Zijde geblesseerd is. "Het is super dat ik de kans krijg om in te vallen. Dit soort kansen moet ik wel pakken", zegt Veenker, die natuurlijk liever vaker in actie komt. "Het is wel lastig, maar ik weet dat we dit als team doen en dat de jongens ook niet zonder mij kunnen. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen."

Russen

Wat de Nederlandse bobsleeërs mogelijk nog wel kan helpen, is dat er twee Russische ploegen voor hen staan in het klassement. Die vallen er misschien tussenuit, omdat de organisatie van de Spelen de Russen wellicht wil tegenhouden in verband met een dopingverleden. Daardoor zouden de Nederlandse mannen mogelijk twee plekjes kunnen opschuiven. "We moeten afwachten", zegt Piek. Toch moeten ze daar niet van uitgaan, vindt Veenker: "We kunnen er niets aan doen, dus we moeten ons er niet druk om maken." Voor Veenker staan de komende dagen voornamelijk in het teken van het steunen van zijn ploeggenoten. Hij staat beslist niet aan de zijlijn toe te kijken. "Ik ben bezig met het prepareren van de slee en het aanmoedigen natuurlijk. Ik heb veel vertrouwen in de jongens."