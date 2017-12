Cultuurinstellingen willen meer tijd en geld van provincie

Culturele instellingen vragen om extra tijd en geld van de provincie. Ze schrijven dat in hun manifest 'Tijd voor Cultuur', dat ze kortgeleden hebben aangeboden op het provinciehuis. Daar is donderdagavond de hoorzitting 'heroriëntatie culturele infrastructuur'. Het manifest is ondertekend door 55 culturele instellingen, festivals, musea, Culturele Hoofdstad-projecten, amateurkunst en andere actoren uit het Friese culturele veld.

Meer tijd

Ze vragen in het manifest om tijd, ze willen niet dat er nu al gesproken wordt over bezuinigingen. Ze willen tijd om de adviezen van de landelijke Raad voor Cultuur goed te verwerken. Verder willen ze het jaar 2018 gebruiken om een fundament te maken voor nieuw cultureel beleid, met nieuwe ambities. Ze willen innoveren en samenwerken om een sterker cultuurklimaat in Fryslân te creëren.

Verdeling subsidies

De provincie organiseert donderdagavond de hoorzitting om van culturele instellingen en andere belanghebbenden te horen hoe het subsidiegeld in de toekomst wordt verdeeld. Het betekent voor de komende vier jaar nog geen bezuinigingen, maar mogelijk dat het geld op een andere manier wordt verdeeld. Veel instellingen zijn toch bang dat dat ten koste van hen zal gaan.