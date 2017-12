Rietveld afgesneden in Koudum, omwonenden boos

Woede bij bewoners aan de Doerebout in Koudum. Een snijboot heeft daar donderdagmorgen in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân een rietveldje volledig afgesneden. Dat terwijl het riet grotendeels op privégrond stond, die jaren geleden is aangekocht door de bewoners. Zowel in de winter als in de zomer bood het rietveld een schuilplaats aan veel watervogels en vissen, maar die moeten nu op zoek naar een andere plek. Het rietveld aan de Doerebout was het enige in het Morraplan, aan de rand van Koudum.

Een van de boze omwonenden is Romke Kroondijk. Hij heeft het rietveld jaren geleden zelf aangeplant. "Ik zat vanmorgen aan de koffie, toen ik veel lawaai naast mijn huis hoorde. Toen ik aankwam, had een man op een boot al het riet weggesneden. In opdracht van de gemeente. Wij zijn trots op dit plekje naast onze woning. Dat dit zonder overleg is gebeurd, is niet uit te leggen."

De gemeente Súdwest-Fryslân zoekt momenteel uit wat er precies is gebeurd.