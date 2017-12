Strijd Cupido en gemeente Terschelling voor Raad van State

De Raad van State buigt zich de komende tijd over de compostplannen van veehouderij Cupido op Terschelling. Cupido probeert al twaalf jaar zijn composteerbedrijf te legaliseren, maar krijgt dat niet voorelkaar bij de gemeente. Daarom staan beide partijen nu tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente kon daar niet duidelijk maken, waarom Cupido geen vergunning wordt gegeven, terwijl de situatie al die tijd wel gedoogd wordt. Terschelling wil wel een proef van vijf jaar toestaan, maar dat wil Cupido niet. Dan zou het bedrijf veel moeten investeren, terwijl er een risico is dat er over vijf jaar geen verdere vergunning komt. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak in de zaak.