SP in Provinciale Staten blijft loon afdragen aan partijkas

De SP-leden in Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten gaan door met het afdragen van geld aan de landelijke partijkas. De provincie wil graag dat er een einde komt aan deze traditie, zoals oud-minister Plasterk een tijdje geleden had voorgesteld. SP-leden dragen hun provinciale vergoeding aan de partij af, en die betaalt de politici daarna hun loon. Plasterk vond dat SP-politici zo te zeer afhankelijk zouden worden van de partij. Dat vond hij geen goede zaak. De fractie van de SP in Provinciale Staten is het daar niet mee eens. Die gaat gewoon door met de afdracht aan de landelijke partijkas.