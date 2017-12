Vluchtende inbreker valt en raakt bewusteloos

Een inbreker is woensdagavond tegen de lamp gelopen in de Pelikaankerk in Leeuwarden. De 42-jarige man had een lade opengebroken en een geldkist gepakt, toen een van de kerkrentmeesters hem betrapte. De inbreker wilde via de trap vluchten, maar viel en raakte bewusteloos. Toen hij weer bijkwam, was de politie gearriveerd en ook een ambulance. De man is eerst meegenomen naar het ziekenhuis en na behandeling in de cel gezet.