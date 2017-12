Visvlogger gaat al vissend de Elfstedentocht maken

Visvlogger Nino Schaap uit Sneek is van plan al vissend bij de elf steden langs te gaan. De vlogger legt sinds een paar maanden zijn visavonturen vast met de camera en zet die filmpjes weer op Facebook. Deze video's zijn zo populair dat hij in korte tijd al een behoorlijke fanbase heeft opgebouwd. "Dit plan voor een Elfstedentocht had ik eigenlijk al langer," vertelde de vlogger donderdag in het radioprogramma De Middei fan Fryslân, "ik wist echter niet goed wanneer ik het bekend zou gaan maken, en nu had ik ineens tijd dus toen dacht ik: dan moet het nu maar!"

Het is de bedoeling dat Schaap in alle steden een dag lang gaat vissen. Om die avonturen dan weer te filmen en weer op social media te zetten. "Ik ga in alle steden vissen, en daar wil ik dan ook een 'gouden plekje' opzoeken." Daarnaast wil Schaap de verschillende steden ook een beetje laten zien. "Ik wil eigenlijk overal wat proberen te vissen, want ik wil de hele dag bezig zijn met hengelen," zo vertelt hij. Schaap wil misschien volgende week al beginnen met de Elfstedenvistocht. De start is dan in zijn eigen woonplaats Sneek, waar de tocht ook weer eindigt.