Gild Fryske Mounders "uitzinnig" met UNESCO-status

Het ambacht van molenaar staat sinds donderdag op de lijst van 'immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid' bij Unesco. Het is voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed bijgeschreven wordt op die wereldwijde lijst. Op die lijst staan tradities, rituelen of bijzondere kennis die van generatie op generatie worden overgedragen. De molenaars hebben vorig jaar een verzoek gedaan om 'immaterieel erfgoed' te worden. En daar is dus gehoor aan gegeven.

De molenaars vieren donderdag een feestje in Krijtmolen d'Admiraal in Amsterdam. En daar is ook voorzitter Frits Bloem van het Gild Fryske Mounders: "Ik ben uitzinnig en zeer trots dat dit nu op de lijst van UNESCO staat. Dit is een garantie voor de toekomst van het ambacht van molenaar", zo zegt Bloem.