"Bodemdaling door gaswinning binnen toegestane grenzen"

De bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee is vorig jaar binnen de toegestane grenzen gebleven. Dat staat in het jaarlijkse rapport van gaswinbedrijf NAM. De Commissie m.e.r. vindt deze conclusie aannemelijk. Er is sprake van waddenplaatverlaging, maar deze zou niet worden veroorzaakt door gaswinning, maar door natuurlijke oorzaken. De Commissie m.e.r. wil dat dit in de rapportage over dit jaar nader wordt veklaard.

Ook de daling van enkele vogelsoorten en de verzilting van het Lauwersmeer moeten in die rapportage verder worden onderzocht, vindt de Commissie m.e.r.