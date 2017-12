Contract tekenen tegen mogelijk bezwaren Boerestreek

Toekomstige bewoners van mogelijke nieuwbouw aan de Boerestreek in Appelscha moeten een contract tekenen waarin staat dat ze geen bezwaar aantekenen tegen evenementen. Dat moet voorkomen dat de bewoners van een nieuwe woonwijk op het terrein van het eerdere miniatuurpark evenementen in het centrum kunnen tegenhouden.



Plaatselijk Belang was bang dat nieuwe bewoners evenementen in het toeristische centrum op slot zouden zetten. Dorpsbelang had daarom liever gehad dat er een Vensterschool van de twee bestaande basisscholen op die plaats zou komen. Volgens de gemeente zijn beide scholen echter groot genoeg om niet in gevaar te komen. Ooststellingwerf houdt daarom vast aan het plan van Eendracht Projectontwikkeling en zorginstelling Liante. Die willen een nieuwe woonwijk met 55 woningen bouwen, met daarbij inbegrepen 32 zorgwoningen voor ouderen.